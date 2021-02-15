Все родители хотят, чтобы их дети жили лучше и имели больше возможностей, чем они. Взрослые учат, как нужно реагировать и вести себя, часто не осознавая, что интуитивно дети перенимают их привычки.

Многие родители живут так, будто пишут черновик, при этом надеются, что их потомки будут жить не так. Но сколько бы они не говорили и не объясняли важные жизненные формулы, дети все равно возьмут с родителей пример.

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Вот 5 основных ошибок, которые совершают взрослые.

Увязнуть на нелюбимой работе

Работа – это большая часть нашей жизни, и это время стоило бы потратить, выполняя то, что любишь. Вместо этого слишком многие родители увязли в ненавистных им работах. Это подсознательно учит их детей, что работа является плохим явлением. И что быть там, где тебе не нравится – норма.

Легкомысленное отношение к собственному здоровью

Вы указываете своим детям есть полезную пищу, не сидеть у компьютера и больше времени проводить на свежем воздухе. В то же время вы сами абсолютно безответственно относиться к собственному здоровью. Думаете, ваши дети будут вести себя по-другому? Увы, но нет.

Только собственным примером можно научить детей здоровым привычкам, которые впоследствии они воплотят в своей жизни. Они всегда будут помнить, как жили мама с папой, и последуют их примеру.

Общение с токсичными людьми

Ваше близкое окружение не только влияет на ваших детей, но и учит их, с кем следует общаться. Когда в вашей жизни есть негативные или токсичные люди, ваши дети тоже это видят. Вы можете хоть тысячу раз говорить им не общаться с такими лицами, однако они уже научились этому от вас.



Дети всегда подражают поведению своих родителей / Фото Parenting

Отказаться от своей мечты

Недостаточно просто сказать детям" Идите за своей мечтой", – если вы сами от своей отказались. И будьте уверены, придет время, когда ваши дети поступят так же, потому что будут считать, что так и надо.

Не наслаждаться каждым мгновением

Никому из нас не гарантировано завтра. Все, что мы имеем – это сегодня. Ваши дети этого не поймут, если вы не будете наслаждаться каждой прожитой минутой. Конечно, важно научить ребенка планировать свое будущее, но это не должно происходить за счет настоящего.

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