Большинство родителей не замечают, как их неправильные действия могут привести к тому, что ребенок устраивает истерики. Какие ошибки делают – читайте в материале.

► Родители позволяют все, или ничего

Часто родители или воспитывают ребенка во вседозволенности, или наоборот – все запрещают. В первом случае ребенок устает и перевозбуждается от своих же действий. Он еще не способен контролировать желание и распределять силы, что вызывает сильное раздражение и слезы.

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В случае запрета на все, у ребенка возникает злость на других детей, которым разрешено больше, а также обида на родителей. Все вместе через некоторое время приводит к истерике.

► Папа и мама используют различные методы воспитания и спорят между собой

Мама может все запрещать, а отец – позволять. Кроме этого, взрослые еще и спорят между собой, а ребенок все это видит. В таком случае малыш не понимает, как правильно себя вести. Чтобы противостоять родителям и услышать одно общее решение, ребенок устраивает истерику. Ведь в таком случае папа и мама действуют одинаково – пытаются успокоить ребенка.



Детская истерика / Фото Parenting for Brain

► Родители во всем согласны с ребенком, когда у него истерика

Если ребенок устраивает истерику для манипуляции, нельзя ему все позволять. Даже когда все это происходит в людном месте, лучше твердо настаивать на родительское "нет".

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Потом еще и дома провести серьезный разговор с малышом, накладывая какой-то запрет, например, просмотр мультиков или игр. Важно, чтобы ребенок запомнил, что в общественном месте недопустимо так себя вести.