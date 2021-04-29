Конкурс FdB Photography Awards започаткували у 2015 році. На ньому обирають найбільш дивовижні весільні світлини зі всього світу.

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Під час обрання переможців судді оцінюють художній та технічний підхід, а також емоційність у роботах авторів.

Щастя, сміх, сльози радості й звичайно ж любов – все це є головною складовою будь-якого весілля. Саме професійний фотограф зможе передати кожну дрібницю свята.

У 2021 році найбільшу кількість балів отримав іспанський фотограф Едуардо Бланко.

Дивіться фото учасників конкурсу: