Конкурс FdB Photography Awards започаткували у 2015 році. На ньому обирають найбільш дивовижні весільні світлини зі всього світу.
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Під час обрання переможців судді оцінюють художній та технічний підхід, а також емоційність у роботах авторів.
Щастя, сміх, сльози радості й звичайно ж любов – все це є головною складовою будь-якого весілля. Саме професійний фотограф зможе передати кожну дрібницю свята.
У 2021 році найбільшу кількість балів отримав іспанський фотограф Едуардо Бланко.
Дивіться фото учасників конкурсу: