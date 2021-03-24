Велосипедист, которого зовут Бьенвенидо Агуадо, решил сделать предложение своей девушке Марте в необычный способ. На фрирайд-фестивале в Мексике, где мужина принимал участие, он решил инсценировал жесткое падение.

Согласно плану, Бьенвенидо Агуадо должен был прыгнуть с трамплина и имитировать неудачное падение с травмированием. Впоследствии ему нужно было лежать на земле, изображая боль.

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В этот момент друзья, которые согласились помочь, позвали любимую Марту. Всё это время девушка была недалеко, снимая прыжок.

Марта сразу подбежала к велосипедисту, чтобы проверить его состояние. Однако когда она склонилась над ним, Бьенвенидо неожиданно встал на одно колено и достал кольцо. Девушка была в шоке, однако приняла предложение.

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Впоследствии Бьенвенидо поблагодарил друзей и оценил их актерские способности. Мужчина отметил, что без его команды ничего бы не получилось.

Смотрите видео: как велосипедист делал предложение