Инсценировал жесткое падение и травмы: как велосипедист сделал предложение любимой – видео
Велосипедист, которого зовут Бьенвенидо Агуадо, решил сделать предложение своей девушке Марте в необычный способ. На фрирайд-фестивале в Мексике, где мужина принимал участие, он решил инсценировал жесткое падение.
Источник:Daily mail
Согласно плану, Бьенвенидо Агуадо должен был прыгнуть с трамплина и имитировать неудачное падение с травмированием. Впоследствии ему нужно было лежать на земле, изображая боль.
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В этот момент друзья, которые согласились помочь, позвали любимую Марту. Всё это время девушка была недалеко, снимая прыжок.
Марта сразу подбежала к велосипедисту, чтобы проверить его состояние. Однако когда она склонилась над ним, Бьенвенидо неожиданно встал на одно колено и достал кольцо. Девушка была в шоке, однако приняла предложение.
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Впоследствии Бьенвенидо поблагодарил друзей и оценил их актерские способности. Мужчина отметил, что без его команды ничего бы не получилось.
Смотрите видео: как велосипедист делал предложение
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