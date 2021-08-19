Рози рассказала, что в основном носит платья, которые сшила самостоятельно. "Мне очень нравится тот гламур 50-х годов. Моя повседневная жизнь может и не выглядит стильной, но я просто хочу хотя бы это чувствовать", — отметила мама.

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Подруга Рози, которая руководила местной швейной группой, посоветовала попробовать себя в этом деле. Тогда женщина и начала смотреть десятки обучающих видео на YouTube.

Я осознанно занялась шитьем лет 5 назад, когда сыну был всего 1 год. Мне просто хотелось иметь какое-то хобби,

– призналась Рози Чендлер.

Для создания платьев, шорт и детских костюмов Рози использует ткань из занавесок, скатерти и постельного белья. "Когда простынь в секонд-хенде стоит 2,5 доллара, ты не волнуешься, что можешь ее испортить. Другое дело – заплатить 15 долларов за метр ткани", — добавила Рози.

Смотрите фото: какую одежду шьет Рози

"Я сшила мужу шорты из старых бежевых занавесок, свое домашнее платье скроила с голубых фланелевых простыней", — вспомнила Рози.

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Женщина сообщила, что шитья помогает ей не только проявить свою креативность, но и спасать окружающую среду. Ведь для материалов, которые многие могли бы выбросить, Рози находит применение.