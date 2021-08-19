Розі розповіла, що переважно носить сукні, які пошила самостійно. "Мені дуже подобається той гламур 50-х років. Моя повсякденне життя може і не виглядає стильною, але я просто хочу хоча б це відчувати", – зазначила мама.

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Подруга Розі, яка керувала місцевої швейною групою, порадила спробувати себе у цій справі. Тоді жінка й вирішила почала дивитися десятки навчальних відео на YouTube.

Я усвідомлено зайнялася шиттям років 5 тому, коли синові був лише 1 рік. Мені просто хотілося мати якесь хобі,

– зізналася Розі Чендлер.

Для створення суконь, шортів та дитячих костюмів Розі використовує тканину із фіранок, скатертини та постільної білизни. "Коли простирадло в секонд-хенді коштує 2,5 долара, ти не хвилюєшся, що можеш її зіпсувати. Інша справа – заплатити 15 доларів за метр тканини", – додала Розі.

Дивіться фото: який одяг шиє Розі

"Я пошила чоловікові шорти зі старих бежевих фіранок, своє домашнє плаття скроїла з блакитних фланелевих простирадл", – пригадала Розі.

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Жінка повідомила, що шиття допомагає їй не тільки проявити свою креативність, а й рятувати навколишнє середовище. Адже для матеріалів, які багато хто міг би викинути, Розі знаходить застосування.