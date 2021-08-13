Влюбленные ездят на старинном автомобиле, носят винтажную одежду и украшают свой дом в соответствии с эстетикой 1930-х годов. В свободное время пара не смотрит телевизор, а вместо этого слушает музыку на граммофоне, танцует, катается на старинных велосипедах, а также готовит еду, которая была популярна в то время.

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Супруги считают, что их образ жизни полезен для их отношений, поскольку позволяет "присутствовать в этом моменте, а не оставаться приклеенными к Netflix или к нашим телефонам".

Этот стиль – это не то, что можно носить, если ты стеснительный. Ведь на нас слишком много смотрят. Однако мы совсем не против, ведь часто это положительные отзывы,

— вспомнила Рут Шелли

"Мы с Робертом все время так одеваемся, поскольку мы влюблены в этот стиль. Роберт преимущественно носит костюм и кепку, тогда как я могу носить одежду с 1930-х по 1940-е годы", – отметила Шелли.

Смотрите фото: как живут Рут и Роберт

Роберт Остман вспомнил, что в детстве его бабушка и дедушка смотрели старые фильмы. Повзрослев, мужчина начал читать много книг того времени. Из всего этого и сформировался его стиль.

Мужчина добавил, что имеет определенные замечания по поводу современной моды. "Мне не нравится звук, который издает синтетическая одежда во время прогулки. Наш гардероб уникален и отличается от сегодняшнего повседневного".

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Однако пара отметила, что использует одно современное устройство – смартфон. "У нас обоих есть телефоны, так как они помогают общаться, когда мы не вместе", — прокомментировала Рут.

Смотрите видео образа жизни Рут Шелли и Роберта Остмана: