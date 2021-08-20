"Я просто переехал": девочка "похоронила" старшего брата ради просмотров в тикток

В социальной сети Тикток парень с ником ierikx опубликовал видео, где рассказал, как его младшая сестра решила поднять себе просмотры. Однако для этого она выбрала нетрадиционный метод, ведь в своем профиле девочка заявила, что ее брат умер.

Парень ничего не знал о замысле младшей сестры, поэтому был поражен, увидев ролик на ее странице.

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В кадре ребенок постоянно вытирала слезы на камеру, поставив на фон фото старшего брата. Взволнованные комментаторы начали расспрашивать девочку, что произошло. "Он умер", — прокомментировал ребенок.



Комментарий сестры / Скриншот с видео​

Людей в социальной сети это очень расстроило и они начали активно писать ей слова поддержки и успокаивали малютку.

Впоследствии старший брат сам записал видео, которое назвал "Я просто переехал из нашего дома". В ролике он рассказал о выдумке сестры.

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