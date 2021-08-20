Хлопець нічого не знав про задум молодшої сестри, тому був вражений, побачивши ролик на її сторінці.
Цікаво Сестри знайшли одна одну через 25 років розлуки: відео зустрічі
У кадрі дитина постійно витирала сльози на камеру, поставивши на фон фото старшого брата. Схвильовані коментатори почали розпитувати дівчинку, що сталося. "Він помер", – прокоментувала дитина.
Коментар сестри / Скриншот з відео
Людей у соціальній мережі це дуже засмутило й вони почали активно писати їй слова підтримки та заспокоювали крихітку.
Згодом старший брат сам записав відео, яке назвав "Я просто переїхав з нашого дому". У ролику він розповів про вигадки сестри.
Читайте також Іменинниця відпустила повітряну кульку з грошима: як донька втратила цінний подарунок матері
Дивіться відео: старший брат розповів про обман сестри