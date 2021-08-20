Хлопець нічого не знав про задум молодшої сестри, тому був вражений, побачивши ролик на її сторінці.

Цікаво Сестри знайшли одна одну через 25 років розлуки: відео зустрічі

У кадрі дитина постійно витирала сльози на камеру, поставивши на фон фото старшого брата. Схвильовані коментатори почали розпитувати дівчинку, що сталося. "Він помер", – прокоментувала дитина.

Коментар сестри / Скриншот з відео

Людей у соціальній мережі це дуже засмутило й вони почали активно писати їй слова підтримки та заспокоювали крихітку.

Згодом старший брат сам записав відео, яке назвав "Я просто переїхав з нашого дому". У ролику він розповів про вигадки сестри.

Читайте також Іменинниця відпустила повітряну кульку з грошима: як донька втратила цінний подарунок матері

Дивіться відео: старший брат розповів про обман сестри