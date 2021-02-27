Американка Міссі Охден, якій 42 роки, ще з дитинства знала, що її удочерили. Рон і Лінда, яким зараз 70 та 71 рік, ніколи не намагалися це приховати від своєї прийомної доньки.

Через удочеріння Міссі не засмучувалася, адже відчувала, що її люблять. Крім дівчинки, в родині була ще рідна дочка пари – Теммі, яка на 4 роки старша.

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Доленосний день настав, коли Охден було 14 років. Того разу Міссі посварилася зі своєю старшою сестрою, яка під час сварки викрикнула: "Принаймні, мої батьки хотіли мене!".

Коли Охден вибігла з кімнати в сльозах, прийомна мама Лінда вирішила, що настав час розповісти правду.

Що відомо про аборт

Виявилося, що її справжня мама, яку звати Рут, завагітніла в 19 років. Дівчина довго сумнівалася, що робити, тому не наважувалася на аборт. Мама Рут примусила її позбутися дитини, проте це їй не вдалося, адже дівчинка народилася живою.

Замість того, щоб віддати її на усиновлення, бабуся Міссі сказала Рут, що аборт був успішним, а медиків попросила позбутися малюка, назвавши дитину "медичним сміттям".



Маленька Міссі Охден / Фото The Sun

На щастя, медсестри цього не зробили. Вони віднесли дитину в відділення інтенсивної терапії для новонароджених, де подбали про Міссі. Коли ж дівчинці виповнилося 2,5 місяці, її побачили Лінда і Рон, які захотіли удочерити дитину.

Почувши цю історію, Міссі подякувала Лінді та намагалася продемонструвати, що з нею все добре. Проте насправді відчувала себе спустошена. Тоді вона почала зловживати алкоголем, адже її лякала думка про те, яким чином вона прийшла в цей світ. Через деякий час дівчина змогла оговтатися.

Як відбувалися пошуки

У 19 років Міссі вперше спробувала знайти своїх біологічних батьків. Лінда і Рон відмовляти не стали, проте попередили, що зустріч з біологічними татом та мамою може бути болючою.

Десять років Міссі шукала своїх батьків. У 2007 році вона знайшла згадку про батька. Охден порахувала нетактовним просто прийти до нього додому, тому написала лист і відправила його в офіс батька. Відповіді не було.

Жінка почала сумніватися, що лист дійшов. Крім цього, припускала, що чоловік не хотів з нею зустрічатися. Через пів року Міссі дізналася, що її біологічний батько помер в 51 рік з природних причин.

Вона вже подумала, що тепер ніколи не зустрінеться зі своїми біологічними родичами, але помилилася. Коли сім'я чоловіки наводила порядок в його офісі, вона знайшла листа Міссі. Більшість родичів відмовилося мати справу з нею, але батько чоловіка, який є дідом Міссі, захотів зв'язатися з онукою.

Як знайшла матір

Потім Охден знайшла батьків своєї біологічної матері. З'ясувалося, що вона давно не спілкується з ними. І знову Міссі подумала, що це кінець. Проте у 2013 році їй зателефонувала двоюрідна сестра її матері. Жінка сказала, що завжди знала – аборт її сестри Рут був невдалим. Крім цього, вона запропонувала Міссі допомогти їм зустрітися.



Міссі Охден з матір'ю / Фото інстаграм

Після того, як жінка нарешті отримала контакти матері, вони списалися. Рут зізналася, що дізналася про доньку ще у 2007 році, але не знайшла в собі сил зв'язатися з нею. Перші кілька листів були дуже незручними для обох жінок, але поступово вони змогли розговоритися.

Міссі дізналася що її біологічна мати давно припинила спілкування з батьками, а Рут дізналася, що у її дочки вже є чоловік і двоє дітей.

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У 2016 році донька й мати нарешті вирішили зустрітися. Коли жінки побачили одна одну, вони обнялися і пообіцяли більше ніколи не припиняти спілкування. Тепер вони зустрічаються регулярно, і Рут із задоволенням проводить час з онуками.

"Для нас обох все ще залишаються питання без відповідей. Проте ми точно знаємо, хоч я була передбачуваною жертвою цього аборту, вона була другорядною жертвою. Ми вирішили процвітати. Жити. Кохати. Пробачати", – додала Міссі Охден.