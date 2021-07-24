Девушка рассказала, что большая семья – это весело и всегда есть с кем поговорить или поиграть. Однако за этим скрывалась борьба за внимание мамы, которая воспитывала всех детей одна.

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"Моя ситуация уникальна. Я не только росла в окружении 13 братьев и сестер, у нас еще и была одна мама. Отец умер, когда я была маленькой", – рассказала девушка.

Мама должна была сама прокормить всю семью, поэтому дети часто оставались на попечении старших братьев и сестер, которые стали чуть ли не заменой родителей. Они готовили школьные обеды, возили младших на уроки и забирали из них, а также следили, чтобы чистила зубы.

Женщина не могла уделить каждому ребенку столько внимания, сколько нужно. Девушка вспомнила, что из-за этого в подростковом возрасте начала себя дерзко вести, чтобы ее заметили.

Когда я была подростком, я очень плохо себя вела, потому что нуждалась во внимании. Потом это все отразилось на моей жизни. Как бы родители ни старались, дети в таких больших семьях будут страдать от недостатка заботы,

– вспомнила девушка.

Кроме того, она рассказала, что не обходилось и без издевательств старших над младшими. Шутки были безвредными, однако некоторые из них сильно запали ей в душу. "Однажды в детстве мне сказали, что одна из моих сестер ненастоящая. Я несколько лет верила в то, что она плод моего воображения", – отметила блогерка.

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Однако девушка отметила, что благодарна такой большой семьи. В таких условиях она научилась быть самостоятельной и ни от кого не зависеть. "Я на собственном примере поняла, что такое быть женщиной, которая полностью не зависит от мужчины. Однако, пожалуйста, подумайте несколько раз, прежде чем заводить много детей", – подытожила блогерка.