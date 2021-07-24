Дівчина розповіла, що велика сім'я – це весело та завжди є з ким поговорити чи пограти. Проте за цим ховалася боротьба за увагу мами, яка виховувала всіх дітей одна.

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"Моя ситуація унікальна. Я не тільки росла в оточенні 13 братів і сестер, у нас ще й була одна мама. Батько помер, коли я була маленькою", – розповіла дівчина.

Мама мала сама прогодувати всю сім'ю, тому діти часто залишалися під опікою старших братів та сестер, які стали ледь не заміною батьків. Вони готували шкільні обіди, возили молодших на уроки та забирали з них, а також стежили, щоб чистила зуби.

Жінка не могла приділити кожній дитині стільки уваги, скільки потрібно. Дівчина пригадала, що через це у підлітковому віці почала себе зухвало поводити, аби її помітили.

Коли я була підлітком, я дуже погано себе поводила, бо потребувала уваги. Потім це все відбилося на моєму житті. Як би батьки не намагалися, діти в таких великих сім'ях будуть страждати від нестачі турботи,

– пригадала дівчина.

Крім того, вона розповіла, що не обходилося і без знущань старших над молодшими. Жарти були нешкідливими, проте деякі з них сильно запали їй у душу. "Одного разу в дитинстві мені сказали, що одна з моїх сестер несправжня. Я кілька років вірила в те, що вона плід моєї уяви", – зазначила блогерка.

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Проте дівчина зазначила, що вдячна такій великій сім'ї. В таких умовах вона навчилася бути самостійною і ні від кого не залежати. "Я на власному прикладі зрозуміла, що таке бути жінкою, яка повністю не залежить від чоловіка. Проте, будь ласка, подумайте кілька разів, перш ніж заводити багато дітей", – підсумувала блогерка.