Подекуди спілкування батьків з дітьми замість спокійної розмови може перетворитися на роздратування та конфлікти. Як цього уникнути – читайте у матеріалі.

Джерело: Psychology Today

Професор з психології та засновник Гарвардської міжнародної програми з переговорів Деніел Шапіро радить, як залагодити конфлікт з малюком.

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► Не впадайте у "запаморочення"

Коли розпалюється конфлікт між батьками та дітьми, є ризик, що емоції завадять мислити раціонально й усе виходитиме з-під контролю.

Деніел Шапіро порадив батькам, як тільки конфлікт посилюється, поставте собі одне запитання: "Чи я дійсно хочу цього конфлікту?". Здебільшого, ви відповісте "Ні". В такому випадку видихніть та уявіть себе у майбутньому. Наприклад, релаксуєте або читаєте книжку. Невже ця сварка вартує часу, нервів батьків і дитини?



Конфлікт з дитиною / Фото Irish Times

► Оцініть стурбованість вашої дитини

Професор зазначив, що батьки вважають, що під час сварок з дітьми знають усі правильні відповіді на запитання. Проте той факт, що дорослі мають владу, не означає, що у дитячих словах немає правди.

Син чи донька часто також можуть раціонально пояснити свою думку, але для цього потрібно дати їм можливість це зробити.

Коли дитина кричить до батьків, що вони несправедливо до неї ставляться, запитайте її, чому вона так думає. Можливо, вона ревнує до того, як поблажливо ви ставитесь до поведінки її молодших братиків чи сестричок. Саме тому усі її дії – це спосіб попросити уваги.



Привернення уваги / Фото Port Macquarie News​

► Дайте своїй дитині певну самостійність

Уявіть, наскільки безсилою може почуватись себе дитина, коли батьки кажуть їй, коли прокидатись, що їсти, коли лягати спати та як розмовляти. Не дивно, що діти хочуть трохи свободи, щоб визначати свою власну долю.

Навіть мій 4-річний син Ліам почне істерити, коли я виберу йому десерт сам, без нього. "Татку! Я хочу вибрати!",

– пригадав професор Деніел Шапіро.

Тому наступного разу, коли дитина попросить залишитись у школі чи у друзів на додаткову годину, не кажіть "Ні". Краще запитайте, чому син чи донька цього хочуть. Тоді вислухайте пояснення і дайте дитині вибір: "Якщо ти затримаєшся довше сьогодні, тобі доведеться завтра лягти спати раніше. Як ти хочеш вчинити?".

► Уникайте повторення конфліктів

Якщо проаналізувати сварки з дитиною, можна помітити, що причини конфлікту постійно повторюються. Наприклад, просите прибрати за собою іграшки, син каже "Добре", проте не робить цього. Або дитина хоче показати свій авторитет перед молодшим, тому ігнорує прохання батьків. Усе це призводить до сварки.

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Коли ви знайшли ці шаблонні причини конфліктів, ваше завдання – змінити 2 – 3 дії. Наприклад, не сваріть дитину за невиконання прохань, а запитати в неї поради, як вирішити цю ситуацію. Так розпочинається діалог та відкривається шлях для розв'язання проблеми.