Искали 25 тысяч долларов среди 6 тонн мусора: семья случайно выбросила сбережения бабушки

В Огайо семья решила помочь своей бабушке убрать в доме. Во время этого они случайно выбросили в мусорный бак сбережения женщины суммой в 25 тысяч долларов. Как им удалось вернуть деньги – читайте в материале.

Известно, что родные решили помыть холодильник, забрали все из морозильной камеры и выбросили в мусорный бак. Только со временем бабушка вспомнила, что прятала там конверт, в котором было 25 тысяч долларов.

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Получив срочный звонок от семьи, начальник местной службы по вывозу мусора Гэри Капан нашел водителя мусоровоза. Мужчина еще не успел сбросить свой груз на свалку, что давало шанс на поиск денег. Капан договорились, чтобы водитель высыпал все в центре переработки.

После этого команда начала поиск пропавших денег среди 6 тонн мусора. "Я не мог поверить, но это заняло 10 минут. Я вытащил пакет, открыл его, а в середине были деньги. Редко когда мы можем кому-то что-то найти. Это один из крупнейших случаев, что я видел за 30 лет", — вспомнил один из сотрудников.

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Если бы водителя не перехватили до того, как он прибыл на свалку, семья потеряла бы большую сумму. После того как мусор выгружают, бульдозеры выравнивают его и сразу засыпают кучами других отходов. "Если наличные попадают на свалку, их больше не найти", — добавил Капан.

Смотрите видео: как искали деньги в мусоре