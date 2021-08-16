Відомо, що рідні вирішили помити холодильник, забрали все з морозильної камери й викинули в бак. Тільки з часом бабуся згадала, що ховала там конверт, в якому було 25 тисяч доларів.

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Отримавши терміновий дзвінок від сім'ї, начальник місцевої служби з вивезення сміття Гері Капан знайшов водія сміттєвоза. Чоловік ще не встигнув скинути свій вантаж на звалище, що давало шанс на пошук грошей. Капан домовилися, щоб водій висипав все у центрі переробки.

Після цього команда розпочала пошук зниклих грошей серед 6 тонн сміття. "Я не міг повірити, але це зайняло 10 хвилин. Я витягнув пакет, відкрив його, а в середині були гроші. Рідко коли ми можемо комусь щось знайти. Це один з найбільших випадків, що я бачив за 30 років", – пригадав один з працівників.

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Якби водія не перехопили до того, як він прибув на звалище, сім'я втратила б велику суму. Після того, як сміття вивантажують, бульдозери вирівнюють його й одразу засипають купами інших відходів. "Якщо готівка потрапляє на звалище, її більше не знайти", – додав Капан.

Дивіться відео: як шукали гроші у смітті