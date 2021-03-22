В Лас-Вегасе лимузин, в котором на венчание в церковь ехала невеста с отцом и гостями, загорелся посреди дороги. Однако свадебной церемонии это не помешало.

Невеста сообщила, что почувствовала запах гари, а затем из-под сиденья водителя пошел дым. Тогда мужчина остановил лимузин и высадил пассажиров на обочине.

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Когда пожарные прибыли на место, где водитель успел припарковать авто, весь салон машины уже охватило пламя. Причина возгорания до сих пор неизвестна.

Водители, которые проезжали мимо сняли на видео пожар в лимузине и выложили в социальные сети. Тем временем к свадебной церемонии невеста с гостями добирались уже на другом авто.