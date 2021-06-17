Мужчина спас младенца, плывшего по реке в деревянной коробке: что известно о ребенке

Лодочник спас 21-дневную девочку, которая плыла по реке Ганг в деревянном ящике. Произошло это в индийском штате Уттар-Прадеш.
Когда Гуллу Чаудхар услышал крик ребенок на реке, мужчина сразу бросился спасать. Рядом с ним были и другие люди, но помочь малышу захотел только лодочник.
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Мужчина смог достать из реки деревянную коробку, где нашел завернутого в красный шарф младенца. Сам ящик был украшен изображением индуистских божеств.
Кроме того, рядом с ребенком была карточка с датой и временем рождения девочки и ее имя – Ганга, в честь реки Ганг.
Сейчас за ребенком следят врачи, которые внимательно проверяют состояние ее здоровья. Позже девочку отправят в приют.
Власти штата заявила, что выделит средства на воспитание ребенка. А лодочнику предложат денежное вознаграждение и дом "за пример человечности".
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Кроме этого, началось расследование, почему младенец оказался в коробке на реке. Пока полиция не сообщала о причинах отказа родителей от ребенка, однако в Индии предпочитают рождению сына. Рождение девочки считается финансовой нагрузкой на семью.