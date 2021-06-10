Сначала семья из 7 детьми ходила по родственникам, ведь дом сгорел полностью и не подлежал ремонту. Впоследствии они оказались на улице, из-за чего родной отец и приемная мать заставляли Софию просить милостыню.

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Однако девочку и еще 2 братьев с вокзала забрали работники полиции и поселили в детский дом. Мама братьев и сестрички не родная для девочки, поэтому мальчиков забрали, а старшую девочку оставили в детдоме. Социальные работники обратились в суд, чтобы у отца Софии забрать права на ребенка.

Девочка уверяла, что ее родная мать умерла. Однако, как выяснила Служба по делам детей, женщина вполне жива, здорова и живет с другой семьей в Виннице. Она передала нотариально заверенную просьбу лишить ее прав на ребенка, потому что забирать дочь ей некуда.

"Мы готовили иск в суд в интересах ребенка, ведь если она вернется на улицу – это ее погубит. Отец даже не пытался устроить ее в школу, поэтому уже нарушил право ребенка на получение образования. Я считаю, что для нее лучше быть в детдоме. вы посмотрите, какая она была, а какая стала – выглядит хорошо, свободно говорит", – сообщила начальник службы по делам детей Раховской райгосадминистрации Елена Кокиш.

Как София спасла братьев и сестер

В 2018 году разгорелся пожар в небольшом доме на краю села Ясная Поляна, на Закарпатье. Тогда София спасла сводных братьев и сестер, младшему из которых было всего 2 года. Девочка рассказывала, что огонь отрезал путь к выходу, поэтому она выносила детей по одному на руках через окно. Родителей дома не было, ведь они поехали в районную больницу с младшим ребенком.



Награждение Софии Рознийчук / Фото Фейсбук

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