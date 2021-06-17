Коли Гуллу Чаудхар почув крик дитина на річці, чоловік одразу кинувся рятувати. Поруч з ним були й інші люди, але допомогти малюку захотів тільки човняр.

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Чоловік зміг дістати з річки дерев'яну коробку, де знайшов загорнутим у червоний шарф немовля. Сам ящик був прикрашений зображенням індуїстських божеств.

Крім того, поруч з дитиною була карточка з датою і часом народження дівчинки та її ім'я — Ганга, на честь річки Ганг.



Коробка, в якій була дівчинка / Фото BBC

Зараз за дитиною стежать лікарі, які уважно перевіряють стан її здоров'я. Пізніше дівчинку відправлять до притулку.

Влада штату заявила, що виділить кошти на виховання дитини. А човняру запропонують грошову винагороду та будинок "за приклад людяності".

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Крім цього, розпочалося розслідування, чому немовля опинилося в коробці на річці. Поки поліція не повідомляла про причини відмови батьків від дитини, однак в Індії надають перевагу народженню сина. Народження дівчинки вважається фінансовим навантаженням на родину.