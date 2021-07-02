Гости мыли посуду и не получили праздничного торта: как молодожены решили сэкономить на свадьбе

Гостья одной из свадеб вспомнила, как на празднике ее заставили мыть посуду, потому что жених и невеста решили сделать "самообслуживание". Они потратили слишком много денег на платье и аренду места для проведения церемонии.

Сначала гости обратили внимание на то, что на празднике слишком мало пищи. Оказалось, что угощение согласился приготовить один из друзей молодоженов. Влюбленные купили самые дорогие и лучшие продукты в виде мясных нарезок, хлеба и сыра. Однако их хватило только на три четверти гостей, а все остальные остались голодными.

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"Мой партнер вернулся к нашему столу с пустой тарелкой. Когда я спросила "Почему?", Он ответил, что еды больше нет. Тогда я подошла к маме невесты и прошептала: "Кому-то стоит вынести еще еды". Однако в этот момент ее лицо приобрело странное выражение и она ответила, что еды больше нет. То, что было на линии "шведского стола" – это все, что у них было", – вспомнила гостя.

Через несколько часов к гостям подошла подружка невесты и попросила их пройти вместе с ней на кухню. Она показала им грязную посуду и сказала, что все это нужно вымыть, так как пара никого не наняла для уборки.

Она показала нам горы тарелок и чашек, а потом сказала, что нам нужно их вымыть. Очевидно, что часть самообслуживания свадьбы заключается в том, что вы арендуете посуду. Однако если вечером она не вернется арендодателям в чистом виде, молодожены потеряют свой залог,

– вспомнила гостя.

"Поэтому я и еще около десяти гостей провели большую часть свадьбы на кухне в мыле и воде. Мало того что нас заставили мыть грязную посуду, так на кухне еще не было кондиционера, поэтому там было жарко, как в аду", – добавила девушка.

Гостья вспомнила, что они пропустили первый танец и разрезание торта. Которого также купили недостаточное количество, потому что не всем гостям хватило.

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Она также отметила, что свадьба была 3 года назад, однако поделиться историей она решила только сейчас. "Пара рассталась через 3 года. Я отклонила свое приглашение на вторую свадьбу невесты", – добавила девушка.