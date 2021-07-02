Спочатку гості звернули увагу на те, що на святі занадто мало їжі. Виявилося, що частування погодився приготувати один з друзів молодят. Наречені купили найдорожчі та найкращі продукти у вигляді м'ясних нарізок, хліба та сиру. Проте їх вистачило тільки на три чверті гостей, а всі інші залишилися голодними.

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"Мій партнер повернувся до нашого столу з порожньою тарілкою. Коли я запитала "Чому?", він відповів, що їжі більше немає. Тоді я підійшла до мами нареченої та прошепотіла: "Комусь варто винести ще їжі". Проте в цей момент її обличчя набуло дивного виразу й вона відповіла, що їжі більше немає. Те, що було на лінії "шведського столу" – це все, що у них було", – пригадала гостя.

Через кілька годин до гостей підійшла подружка нареченої та попросила їх пройти разом з нею на кухню. Вона показала їм брудний посуд й сказала, що все це потрібно вимити, тому що пара нікого не найняла для прибирання.

Вона показала нам гори тарілок і чашок, а потім сказала, що нам потрібно їх вимити. Очевидно, що частина самообслуговування весілля полягає в тому, що ви орендуєте посуд. Проте якщо ввечері він не повернеться орендодавцям в чистому вигляді, молодята втратять свою заставу,

– пригадала гостя.

"Тому я і ще близько десяти гостей провели більшу частину весілля на кухні в милі й воді. Мало того що нас змусили мити брудний посуд, так на кухні ще й не було кондиціонеру, тому там було жарко, мов у пеклі", – додала дівчина.

Гостя пригадала, що вони пропустили перший танець та розрізання торта. Якого також купили недостатню кількість, бо не всім гостям вистачило.

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Вона також зазначила, що весілля було 3 роки тому, проте поділитися історією вона вирішила тільки зараз. "Пара розлучилася через 3 роки. Я відхилила своє запрошення на друге весілля нареченої", – додала дівчина.