Правила позволяют невесте полностью диктовать все аспекты внешности подружек, ограничивать употребление алкоголя и запрещать заигрывать с мужчинами на свадьбе.

Важно 4 крупнейшие ошибки жениха и невесты на свадьбе: наблюдение свадебного фотографа

Женщина призналась, что 4 девушки отказались подписывать контракт, однако 6 таки приняли все ее требования.



Контракт для подружек невесты / Фото 7news​

"Я выдала подружкам контракты. Это объяснило все мои ожидания от начала до конца", — сообщила невеста.

Люди в социальных сетях возмущались после прочтения требований невесты. Многие пользователи утверждали, что бросили бы этот листок девушке в лицо или уверяли, что завершили бы дружбу.

Контракт, который подготовила невеста

Я не буду пытаться убедить невесту что-то изменить к своей свадьбе.

Я ни о ком не буду говорить плохо на свадьбе.

С этого момента и до свадьбы я не наберу более 3 килограммов.

Я буду иметь только черные или темно-каштановые волосы в день свадьбы (основные моменты могут быть приняты, если будут одобрены перед тем).

Я не могу нарастить ресницы в день свадьбы, если они не сделаны профессионалом.

Я буду посещать девичник, примерку и репетиции свадьбы. Пропустить можно в случае смерти, тюрьмы, беременности в срок более 5 месяцев и некоторые болезней, которые подтверждены справкой врача.

Я буду ухаживать за кожей, волосами и ногтями отныне и до свадьбы.

Невеста выберет мне визажиста в день свадьбы.

Я соглашусь носить платье, которое выберет невеста, несмотря на собственное мнение, стиль или любимый цвет.

В день свадьбы я не буду носить дополнительные аксессуары или ювелирные изделия, кроме своей свадебной одежды и обручального кольца.

Я намеренно не забеременею к свадьбе. Беременность до 5 месяцев не может быть освобождением от посещения свадебных мероприятий.

Я поддержу невесту во всем, что она выберет.

Я не буду употреблять более 7 единиц алкоголя во время любого свадебного мероприятия. Кроме девичника, где ограничений не будет.

Я не буду иметь свидание на свадьбе без разрешения невесты.

Я не приведу других людей, кроме детей, на никакое мероприятие.

Я не буду приводить своих детей на свадьбу, если они не являются частью свадебной вечеринки (без исключений).

Я позабочусь о том, чтобы в день всех событий у меня была няня.

Я не буду делать "намеков" мужчинам во время свадебной вечеринки.

Я не буду встречаться с кем-то из участников свадьбы, с которыми я не имела отношений до подписания этого контракта.

Я буду счастливой и позитивной в любое время свадьбы.

Я не стану чувствительным или злым на невесту, потому что понимаю, что она моё руководство.

Я не буду пытаться каким-либо образом превзойти невесту.

Я буду носить прическу, которую невеста выберет в день свадьбы.

Я понимаю, что я должна приобрести собственное платье и обувь на свадьбу.

Я понимаю, что девичник это место отдыха.

Я понимаю, что я должна приобрести футболку для девичника и финансировать собственную поездку.

Я понимаю, что нужно будет помочь в финансировании некоторых мероприятий. Свадьба и прием не включены.

Я понимаю, что невеста не хочет любых предложений. Разрешено только предложение, как способ получить выбранный ею предмет по более низкой цене.

Я не брошу свадебную вечеринку из-за одной из вышеперечисленных причин. Если мне не понравится что-либо из перечисленного, я не подпишу контракт и меня заменят. Я понимаю, что я не согласен с указанными выше условиями, это не испортит дружбу. Но если я подпишу, соглашусь, но позже захочу бросить, то это разрушит нашу дружбу.

Я понимаю, что ни одна дружба с невестой не превышает кого-либо на ее свадебной вечеринке, поэтому ко всем будут относиться одинаково.

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