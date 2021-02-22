Отношения не могут строиться по определенному воображаемым планом или макетом. Следует прекратить верить в стереотипы и начать жить в удовольствие.

► Партнер должен любить так, как тебе хочется

Все будет наоборот, ведь партнер будет любить так, как умеет. Одновременно с этим каждому придется подстраиваться, то есть искать компромиссы, уделять внимание любимому человеку и пытаться закрывать его как материальные, так и духовные потребности. Однако любовь – это не шкала или конкретный предмет, поэтому у каждого человека она своя.

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► Плохие отношения лучше, чем их отсутствие

К сожалению, у многих на подсознательном уровне и очень глубоко укоренилось мнение о том, что пусть партнер будет любым, чем никакой. Однако это неправильный подход, который свидетельствует о неуважении к себе и даже неуверенности в себе.



Неправильный подход в отношениях / Фото AskMen

► Отказывать в свиданиях невежливо

Лучше сразу честно сказать: "Прости, ты мне не нравишься". Это поступок взрослой и сформировавшейся личности, которая уважает свой выбор и готова его открыто признавать. А вот идти на свидание, потому что страшно отказать, – наоборот.

► В отношениях все должно быть общим

Безусловно, влюбленным буквально придется делить территорию. Однако это не означает, что у вас все должно быть общим. Иногда у партнеров есть разные шкафы или спят в разных комнатах, если им так удобно. То же касается хобби или интересов. Главное – поддерживать друг друга и интересоваться увлечениями.

► Нужно меняться ради любимого человека

Только в том случае, если это желание действительно собственное. Любые изменения должны быть взвешенными и желанными тобой, а не мамой, партнером или кем-либо другим.



Изменения / Фото Byrdie

► Отношения строятся на компромиссе

С одной стороны, это правда, ведь иногда приходится жертвовать своей позицией ради любимого человека. И это нормально, если чувствуешь, что есть готовность к такому шагу.

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С другой, когда люди постоянно видят все по-разному, на компромиссах они далеко не уедут. Следовательно, такие отношения вряд ли смогут долго продолжаться. Стоит ли тогда затягивать?