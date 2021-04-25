Линдcи Уoлден решила воссоздать из разноцветной пряжи шедевры мировой живописи, сфотографировав на этих импровизированных полотнах младенцев.

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Фотограф потратила более 24 часов для того, чтобы выбрать несколько картин с которыми она хотела бы поработать. Особое впечатление на автора произвели художники-импрессионисты и их визуальная манера.

Чтобы максимально точно воссоздать художественное настроение мастеров, Уолден решила использовать хлопчатобумажную пряжу, которую она, разрывая на мелкие кусочки, разбросала по пузырчатой ​​пленке. Это было нужно для того, чтобы имитировать мазки кисти.

Уoлден отметила, что идея создавать креативные фотосессии новорожденных появилась у нее после посещения художественного музея.

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"Я смотрела на эти невероятно красивые картины и думала, почему бы мне не использовать некоторые элементы в своей работе? Так и родилась идея создать этот фотопроект", – пояснила Линдcи Уoлден.

Смотрите, какие фото сделала Линдcи Уoлден: