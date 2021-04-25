Линдcи Уoлден решила воссоздать из разноцветной пряжи шедевры мировой живописи, сфотографировав на этих импровизированных полотнах младенцев.
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Фотограф потратила более 24 часов для того, чтобы выбрать несколько картин с которыми она хотела бы поработать. Особое впечатление на автора произвели художники-импрессионисты и их визуальная манера.
Чтобы максимально точно воссоздать художественное настроение мастеров, Уолден решила использовать хлопчатобумажную пряжу, которую она, разрывая на мелкие кусочки, разбросала по пузырчатой пленке. Это было нужно для того, чтобы имитировать мазки кисти.
Уoлден отметила, что идея создавать креативные фотосессии новорожденных появилась у нее после посещения художественного музея.
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"Я смотрела на эти невероятно красивые картины и думала, почему бы мне не использовать некоторые элементы в своей работе? Так и родилась идея создать этот фотопроект", – пояснила Линдcи Уoлден.
Смотрите, какие фото сделала Линдcи Уoлден: