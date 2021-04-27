Многочисленные трубки, маски, разнообразное медицинское оборудование и маленькие ручки, ножки, крошечная вес. Этими фото Ред Метот демонстрирует, как много пришлось пережить детям и их родителям, чтобы получить сегодняшнюю счастливую жизнь.

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На снимках изображены дети, которые держат в руках свои собственные фото, сделанные сразу после преждевременных родов их мам. На некоторых кадрах изображены малыши, которым врачи не предсказывали успешного выздоровления, однако они смогли выбороть себе жизнь.

Ред Метот хотел напомнить всем родителям, что, благодаря современным технологиям, можно успешно выходить недоношенных детей.

Врачи и оборудование не только спасают жизни малышам, которые появились на свет раньше срока, но и делают их полноценно здоровыми людьми, которые ничем не отличаются от рожденных в срок.

Смотрите фото, которые сделал Ред Метот: