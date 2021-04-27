Численні трубки, маски, різноманітне медичне обладнання та маленькі ручки, ніжки, крихітна вага. Цими фото Ред Метот демонструє, як багато довелося пережити дітям та їх батькам, щоб отримати сьогоднішнє щасливе життя.

Цікаво Чарівна зйомка новонароджених дітей з такими ж крихітними тваринами: фото

На знімках зображені діти, які тримають в руках свої власні фото, зроблені відразу після передчасних пологів їх мам. На деяких кадрах зображені малюки, яким лікарі не пророкували успішного одуження, проте вони змогли вибороти собі життя.

Ред Метот хотів нагадати всім батькам, що, завдяки сучасним технологіям, можна успішно виходити недоношених дітей.

Лікарі та обладнання не тільки рятують життя малюкам, які з'явилися на світ раніше терміну, але і роблять їх повноцінно здоровими людьми, які нічим не відрізняються від народжених вчасно.

Дивіться фото, які зробив Ред Метот: