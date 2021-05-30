Специально для редакции Семья 24 гиперпространство объявлений IZI.ua рассказало, как правильно выбрать коляску на сайте объявлений, и на что обратить внимание, чтобы не прогадать.

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Новая или с рук

Главное преимущество покупки коляски с рук — экономия семейного бюджета. Несмотря на то, что вещью уже пользовались, ее состояние может слегка отличаться от новой, но цена при этом будет ниже. Случаи, когда друзья подарили не ту модель или же "не подошел цвет" вовсе не единичны. В среднем цена б/у коляски в хорошем состоянии колеблется в пределах 30 –35% от стоимости новой модели.

Еще один аргумент за — разумное потребление. Родители хотят дать ребенку самое лучшее, покупая много вещей, которые быстро становятся ненужными и скапливаются дома. Покупка с рук позволит не только сберечь экологию, но сэкономить.

Для сравнения: новая прогулочная коляска Carrello Vista CRL-85051 в онлайн-магазине стоит 4000 гривен, а на сайте объявлений точно такая же модель в хорошем состояние обойдется в 2500 гривен.



Коляска Carrello Vista CRL-85051 c ценой / Фото IZI.ua

Определитесь какая модель нужна

Ассортимент детских колясок огромен. Для того, чтобы найти ту самую, нужно понимать, как и где вы будете ее использовать — катать в городе по асфальту или за городом, а возможно, вам нужно что-то мобильное для путешествий.

Предположим, что в зоне ваших прогулок дороги оставляют желать лучшего, в этом случае особое внимание стоит уделить колесам, подвеске и расположению корзины для продуктов. Если часто передвигаетесь на авто, коляска должна легко складываться и помещаться в багажник, а также придется докупить автокресло.

Детские коляски делятся на "люльки" и "прогулочные". Первые предназначены для малышей до 6 – 8 месяцев, вторые — от 6 – 8 месяцев до 3 – 4 лет. Если сомневаетесь в выборе и не готовы определиться сразу, не поленитесь зайти в магазин с колясками, чтобы посмотреть и пощупать интересующие модели.

Коляска "люлька" / Фото ReiRei

Не забудьте предварительно измерить длину и ширину лифта в доме. Коляска должна помещаться туда вместе с тем, кто ее возит. Обратите внимание на детали: ручки, фурнитуры, вес, складывается ли она и какой мобильностью обладает. Подойдет ли только для спокойных пеших прогулок, легко ли спускать, если вдруг никто не сможет помочь.

Не стесняйтесь задавать продавцам любые вопросы. После выпишите понравившиеся модели и отправляйтесь на сайты объявлений за лучшим вариантом в соотношении цены к качеству.

Как правильно искать коляску

• Не спешите

Если сроки позволяют, торопиться с выбором не стоит. Предложения на сайтах объявлений добавляются ежедневно. Будет обидно купить впопыхах компромиссный вариант, а через несколько дней увидеть коляску мечты по хорошей цене.

Дайте себе время выбрать максимально подходящий вариант, чтобы потом не кусать локти, довольствуясь посредственным выбором.

• Мониторьте объявления минимум один раз в два дня

Возьмите за правило систематически просматривать объявления по вашему запросу. Чем чаще, тем лучше, но без фанатизма. Один раз в день более чем достаточно. Самые интересные варианты добавляйте в избранное.

Также можно подписаться на словосочетание "Детская коляска" и отслеживать все объявления по этому запросу.

Если поняли, что нашли коляску мечты — можно сразу звонить или писать продавцам. Лучшие предложение появляются внезапно, и также исчезают.

• Не стесняйтесь задавать вопросы продавцу

Уточните интересующую вас информацию о каждой мелочи, попросите дополнительные фото. Обязательно выясните причину продажи, узнайте нет ли дефектов.

Лучше потратить 20 минут на переписку, чем потерять время на дорогу и просмотр. Если продавец утверждает, что коляска новая, а фото говорят об обратном, это как минимум повод задуматься.

На что обратить внимание

• Цена

Не бывает новых колясок по цене в два раза ниже магазинной. Чтобы сориентироваться в ценах изучите предложения других продавцов. Необоснованная низкая цена без описания дефекта — повод насторожиться. Возможно, что изъян всплывет при использовании.

• Фото

На оригинальных снимках предмет должен быть сфотографирован в реальных условиях. Например, дома у продавца. Кадры не должны быть похожи на карточки товара из интернет-магазинов с объектом на белом фоне.

Фото на білому фоні /Фото Hotline

Если заметили такие фото, попросите продавца выслать дополнительные снимки частей коляски: колес или замков. Отказ будет поводом усомниться в его честности.

• Предоплата

Недобросовестный продавец может попросить перекинуть деньги ему на карту. Но такой способ не гарантирует, что предоплата вернется, если возникнут проблемы. Чтобы избежать риска заказывайте доставку с постоплатой. Если такой опции нет, выбирайте почту и наложенный платеж.

Многие популярные площадки решают проблему предоплаты с помощью услуги безопасного платежа. Предложите продавцу совершить покупку воспользовавшись этой услугой.

Это работает так: после оплаты товара сервис замораживают часть суммы. Деньги поступают продавцу только после того, как покупатель получил товар и убедился, что с ним все в порядке. Если товар не подошел — деньги возвращаются на карту покупателя.

Что проверить при встрече

Итак, вы нашли коляску мечты. Смело назначайте встречу продавцу, чтобы лично проверить насколько она соответствует вашим ожиданиям. Прежде всего соберите и разберите коляску.

Во-первых, чтобы понимать, как это делается, во-вторых, чтобы избежать сюрпризов. Проверьте целостность креплений. Все механизмы должны работать исправно, не заедать, фиксироваться в нужном положении.

Подвигайте все детали, которые двигаются: замки, ручки, тормоз, подножку. Ничего не должно скрипеть, греметь, издавать странных звуков.

Проверьте коляску / Фото Baby Magazine

Осмотрите колеса: снимаются ли они, нормально ли блокируются, есть ли механические повреждения. Обратите внимание на состояние аксессуаров — подстаканника, сумки, дождевика.

Если нашли дефект — указывайте на него продавцу и просите скидку. Покатайте коляску в квартире, на улице: легко ли ее спускать по лестницам и поднимать на бордюр. Коляска должна ехать плавно и обладать хорошей амортизацией.

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У дорогих колясок известных брендов есть серийный номер по которому можно узнать год выпуска, чтобы удостовериться в оригинальности изделия. Чтобы это сделать достаточно вбить номер на официальном сайте производителя.

Покупать коляску с рук или отдать предпочтение новой — выбор за родителями. В обоих случаях есть свои преимущества и недостатки. Если решили сэкономить, воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы выбрать максимально отличный вариант по лучшей цене.