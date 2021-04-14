В колонку советов "Dear Prudence" от американского журнала "Slate" обратилась женщина, которая предпочла остаться анонимной. Она сообщила, что нашла старые письма родители, информация в которых может разрушить жизнь ее родных.

Женщина рассказала, что ее родители были манипуляторами и неоднократно проявляли жестокость. Из-за их воспитание и поведения, она долгие годы работала с психотерапевтом.

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Один из случаев, который вспомнила женщина, произошел в детстве на ее день рождения. Мама испекла ее любимый торт и девочка подумала, что это подарок на ее праздник. Однако затем мать отдала десерт коллеге со словами "просто так".

Отец умер в 2019 году, а мать в 2020 году. Женщина единственная из 3 детей жила в родительском доме, поэтому начала перебирать их старые вещи.

Что было спрятано среди родительских вещей

Дочь нашла множество писем и медицинские карты, которые ее родители десятилетиями скрывали от своих детей. Вся та информация могла перевернуть жизнь ее брата и сестры.

Там было письмо о зачислении в колледж мечты моего брата. Он так и не узнал, что его взяли. Также хранились документы, подтверждающие диагноз моей сестры, о котором мои родители всегда говорили неопределенно. А потом и вовсе его отрицали,

– сообщила женщина.

"Кроме этого, моя сестра отдала ребенка на усыновление, когда ей было 15 лет. Как выяснилось, семья посылала ей фотографии малыша в течение нескольких лет. А мы никогда не видели эти фото", – добавила женщина.



Иллюстративное фото / Фото Catawiki​

Между всеми находками были поздравительные открытки от друзей и родственников, а также деньги. Среди секретов родителей нашлись и письма, адресованные самой авторке рассказа.

Например, письмо от ее бывшего парня, который, как она думала, просто исчез и с которым она отказывалась общаться. Оказалось, он поехал к своей семье, чтобы помочь сестре, которая попала в аварию. И даже не думал жестоко бросать ее.

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"Очевидно, что все эти письма были намеренно скрыты, а не просто потеряны. Что теперь? Я знаю, что должна отдать эти бумаги получателям, но я также понимаю, что они нанесут боль моим близким", – подытожила женщина.

Как она поступила и отдала ли письма – неизвестно. Однако специалисты посоветовали раскрыть секрет, например, сестре об ее диагнозе. Это важно для ее здоровья.