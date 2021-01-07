На Рождество парень вместе с сестрами сделали матери подарок, воссоздав фото, которое они сделали на кухне 23 года назад.

На платформе Reddit сын рассказал, что в торговом центре неожиданно увидел фартук с коровьим принтом, который надевала его мама, когда он был маленьким.

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Он решил его приобрести и к Рождеству воссоздать любимое мамино фото. После он позвонил своим младшим сестрам и уже через несколько дней дети воссоздали кадр.



Воспроизведенное фото / Фото Reddit

Маме так понравился кадр, рассказала секрет этой фотографии, о котором никто не знал.

"Забавная история. На самом деле маме пришлось сделать вид, что она злится на мою младшую сестру, чтобы заставить ее заплакать на оригинальном фото. Тогда она была очень счастливым ребенком", – вспомнил мамины слова парень.