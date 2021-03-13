Бьюти-блогера повторила старое фото мамы с собой в детстве. Комментаторы удивлялись, какая сила генов у дочери и матери.

Блогерша, которую зовут Мэрайя, живет в калифорнийском городе Окленде. Она ведет канал на YouTube и пытается научить зрителей тонкостям макияжа.

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Однако в твиттере американка прославилась после того, как показала в социальных сетях копию старой фотографии матери. На первом кадре – мама девушки с маленькой Мерайей. Снимок был сделан в 1997 году.

В 2021 году, чтобы воспроизвести кадр, американка сфотографировалась уже со своей дочерью. Блогера пыталась воспроизвести ту же обстановку, нашла аналогичный фон и подобные декорации. Не забыла она и о серьги для себя и для дочери, а также об украшении для волос девочки.



Слева – фото маленькой Мэрайи, справа – взрослый Мэрайя с дочкой / Фото инстаграм

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Комментаторы в социальных сетях не только завалили семью комплиментами, но и удивились сходством маленькой Мэрайи с ее дочерью.