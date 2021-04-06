Пользовательница социальной сети Тикток опубликовала видео, на котором шокировала своего парня. Она сообщила ему, что составила список претендентов, с которыми бы не против изменить любимому.

Девушка настолько ответственно к этому подошла, что приготовила целую презентацию.

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На видео видно, как девушка подошла к парню с ноутбуком, чтобы показать ему первый слайд презентации. "Топ 10 ребят, с которыми бы я изменила своему бойфренду", – написала блогерша в презентации.

Как только парень заинтересовался темой, девушка переключила на следующий слайд, на котором писало "ни с кем". Такому варианту парень невероятно обрадовался.

Однако девушка на этом не остановилась. Вторым в списке стала небольшая рыба из мультфильма "В поисках Немо". От этого претендента парень был в восторге больше всего, поэтому не смог сдержать свой смех.



Один из кандидатов в презентации / Скриншот с видео​

Видео девушки стало вирусным в Тикток и набрало более 3 миллионов просмотров.

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Смотрите видео: какую презентацию сделала блогераша