Девушка написала на номер умершего брата и получила ответ: чем тронуло сообщение

На сайте Reddit есть подразделение, которое называется "HumansBeingBros" ("Все люди – бро"), где пользователи рассказывают о том, как незнакомые друг другу люди приходят на помощь или просто поднимают настроение. Одна из историй была очень трогательной. Пользовательница рассказала, что отправляла сообщение умершему брату, однако неожиданно ей пришел ответ.

Девушка опубликовала историю, которая всего за 13 часов набрала почти 70 тысяч предпочтений и сотни комментариев. "Мой брат умер 6 месяцев назад, но я до сих пор часто пишу ему сообщение. Сегодня я получила ответ", – сообщила пользовательница.

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Для подтверждения она опубликовала скриншоты переписки с незнакомцем. Все началось с того, что девушка написала сообщение о том, как скучает по брату. Внезапно ей пришел ответ с того же номера: "Мне очень жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы ошиблись номером".

Я знаю. Это был номер моего брата, и он умер в марте. Мне просто нравилось писать на его номер, как будто он может читать эти сообщения. Простите,

– написала пользовательница.

Казалось бы, что на этом переписка должна закончиться, однако незнакомец решил поддержать девушку: "Здесь не за что извинятся, я сейчас переживаю что-то похожее. Моя кузина, которая мне как сестра, тяжело болеет и может умереть в любой момент. Так что я прекрасно вас понимаю. Если понадобится, мне можно писать в любой момент. Шлю вам много любви".



Переписка девушки с незнакомцем / Фото Reddit

"И я вам! Мне так жаль слышать о вашей сестре", – написала пользовательница.

Собеседник не хотел завершать разговор с девушкой и продолжил ей писать: "Кстати, если что, вы можете написать мне о вашем брате. Иногда воспоминания о хороших временах помогают. Я понимаю, что мы не знаем друг друга, но я совсем не против просто выслушать".

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"Я действительно очень ценю это. Я так боялась дня, когда этот номер кому-то отдадут. Вы очень хороший человек. Тоже не стесняйтесь писать мне в ближайшие недели и месяцы", – добавила девушка.