Дівчина опублікувала історію, яка всього за 13 годин набрала майже 70 тисяч вподобань та сотні коментарів. "Мій брат помер 6 місяців тому, але я досі часто пишу йому повідомлення. Сьогодні я отримала відповідь", – повідомила користувачка.

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Для підтвердження вона опублікувала скриншоти листування з незнайомцем. Все почалося з того, що дівчина написала повідомлення про те, як сумує за братом. Раптово дівчині прийшла відповідь з того ж номеру: "Мені дуже шкода, що ви сумуєте за кимось, але, на жаль, ви помилилися номером".

Я знаю. Це був номер мого брата, і він помер у березні. Мені просто подобалося писати на його номер, як ніби він може читати ці повідомлення. Вибачте,

– відписала користувачка.

Здавалося б, що на цьому листування мало б закінчитися, проте незнайомець вирішив підтримати дівчину: "Тут нема за що вибачатися! Я зараз переживаю щось схоже. Моя кузина, яка мені як сестра, важко хворіє й може померти в будь-який момент. Так що я чудово вас розумію. Якщо знадобиться, мені можна писати в будь-який момент. Шлю вам багато любові".



Листування дівчини з незнайомцем / Фото Reddit

"І я вам! Мені так шкода чути про вашу сестру", – відписала користувачка.

Співрозмовник не хотів завершувати розмову з дівчиною й продовжив їй писати: "До речі, якщо що, ви можете написати мені про вашого брата. Іноді спогади про добрі часи допомагають. Я розумію, що ми не знаємо одне одного, але я зовсім не проти просто вислухати".

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"Я справді дуже ціную це. Я так боялася дня, коли цей номер комусь віддадуть. Ви дуже хороша людина. Теж не соромтеся писати мені в найближчі тижні та місяці", – додала дівчина.