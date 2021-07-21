Девушка опубликовала историю, которая всего за 13 часов набрала почти 70 тысяч предпочтений и сотни комментариев. "Мой брат умер 6 месяцев назад, но я до сих пор часто пишу ему сообщение. Сегодня я получила ответ", – сообщила пользовательница.

Интересно Вместо свадьбы накормили нуждающихся: почему пара отказалась от роскошного праздника

Для подтверждения она опубликовала скриншоты переписки с незнакомцем. Все началось с того, что девушка написала сообщение о том, как скучает по брату. Внезапно ей пришел ответ с того же номера: "Мне очень жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы ошиблись номером".

Я знаю. Это был номер моего брата, и он умер в марте. Мне просто нравилось писать на его номер, как будто он может читать эти сообщения. Простите,

– написала пользовательница.

Казалось бы, что на этом переписка должна закончиться, однако незнакомец решил поддержать девушку: "Здесь не за что извинятся, я сейчас переживаю что-то похожее. Моя кузина, которая мне как сестра, тяжело болеет и может умереть в любой момент. Так что я прекрасно вас понимаю. Если понадобится, мне можно писать в любой момент. Шлю вам много любви".



Переписка девушки с незнакомцем / Фото Reddit

"И я вам! Мне так жаль слышать о вашей сестре", – написала пользовательница.

Собеседник не хотел завершать разговор с девушкой и продолжил ей писать: "Кстати, если что, вы можете написать мне о вашем брате. Иногда воспоминания о хороших временах помогают. Я понимаю, что мы не знаем друг друга, но я совсем не против просто выслушать".

Читайте также Убеждал, что "друг отца": как девочка спасла ребенка от похищения сразу возле школы

"Я действительно очень ценю это. Я так боялась дня, когда этот номер кому-то отдадут. Вы очень хороший человек. Тоже не стесняйтесь писать мне в ближайшие недели и месяцы", – добавила девушка.