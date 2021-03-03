Кристен Воглер работает графическим дизайнером, однако из-за перерыва в работе она постоянно находилась дома. Тогда девушка решила начать заменять семейные фото на рисунки. Родителям понадобилось 12 дней, чтобы это заметить.

За ее словами, идея была чрезвычайно проста. В их доме есть специальная стена, которая была выделена для семейных кадров. Ежедневно Кристен изменяла одну фотографию на несовершенный рисунок.

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Девушка отметила, что рисунок не должен был быть слишком реалистичным, чтобы не усложнять его обнаружения.

Кристен 11 дней брала рамку, пряталась в ванной комнате, меняла фото на рисунок и возвращала рамку на место. Девушка призналась, что это было непросто. Однако все дни она ждала, когда родители наконец заметят изменения.

Произошло это на 12 день, когда практически все фото были заменены рисунками. Родители, увидев выходку дочери, сначала потеряли дар речи, а потом начали смеяться.

Смотрите фото: рисунки девушка ставила в рамку