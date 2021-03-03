Крістен Воглер працює графічним дизайнером, проте через перерву в роботі вона постійно перебувала вдома. Тоді дівчина вирішила почати замінювати сімейні фото на малюнки. Батькам знадобилося 12 днів, щоб це помітити.

За її словами, ідея була надзвичайно проста. У їх будинку є спеціальна стіна, яка була виділена для сімейних кадрів. Щодня Крістен змінювала одну фотографію на недосконалий малюнок.

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Дівчина зазначила, що малюнок не повинен був бути надто реалістичним, аби не ускладнювати його виявлення.

Крістен 11 днів брала рамку, ховалася у ванній кімнаті, змінювала фото на малюнок і повертала рамку на місце. Дівчина зізналася, що це було непросто. Проте всі дні вона чекала, коли батьки нарешті помітять зміни.

Сталося це на 12 день, коли практично всі фото були замінені малюнками. Батьки, побачивши витівку доньки, спочатку втратили дар мови, а потім почали сміятися.

Дивіться фото: які малюнки дівчина ставила у рамку