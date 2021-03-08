В современном мире фото новорожденных детей стали более творческими, чем несколько рандомных фото. Многие фотографы специализируются на том, чтобы сделать первые фото малышей оригинальными и впечатляющими.

Папа Лукас де Оуро из Бразилии решил создать драгоценные воспоминания с новорожденной дочкой, воссоздав известные картины в истории.

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Девочка Летисия уже в 18 дней стала маленькой версией трех знаковых женщин, а именно:

Девушка с жемчужной сережкой Йоханнеса Вермеера – 1665.

Мона Лиза Леонардо да Винчи – 1503.

Автопортрет Фриды Кало, посвященный доктору Елоессеру – 1940 год.

"Я хотел сделать различные фотографии своей новорожденной дочери, вдохновленный произведениями искусства, которые мы с женой любим. Фотографии были очень популярны в сети и стали рекламой фотостудии, которая специализируется на фотографиях новорожденных. Они завоевали награды в Азии, Европе и США", – сообщил Лукас где Оуро.

Смотрите фото, которые сделал Лукас где Оуро: