У сучасному світі фото новонароджених дітей стали більш творчими, ніж кілька рандомних фото. Багато фотографів спеціалізуються на тому, аби зробити перші фото малюків оригінальними та вражаючими.

Тато Лукас де Оуро з Бразилії вирішив створити дорогоцінні спогади з новонародженою донькою, відтворивши найвідоміші картини в історії.

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Дівчинка Летісія вже у 18 днів стала маленькою версією трьох знакових жінок, а саме:

Дівчина з перловою сережкою Йоханнеса Вермеєра – 1665 рік.

Мона Ліза Леонардо да Вінчі – 1503 рік.

Автопортрет Фріди Кало, присвячений доктору Елоессеру – 1940 рік.

"Я хотів зробити різні фотографії своєї новонародженої доньки, натхненний творами мистецтва, які ми з дружиною любимо. Фотографії були дуже популярні в мережі і стали рекламою фотостудії, яка спеціалізується на світлинах новонароджених. Вони завоювали нагороди в Азії, Європі та США",– повідомив Лукас де Оуро.

Дивіться фото, які зробив Лукас де Оуро: