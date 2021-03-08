Дівчинка віком у 18 днів відтворила відомі картини: вражаючі фото
У сучасному світі фото новонароджених дітей стали більш творчими, ніж кілька рандомних фото. Багато фотографів спеціалізуються на тому, аби зробити перші фото малюків оригінальними та вражаючими.
Джерело:Bored Panda
Тато Лукас де Оуро з Бразилії вирішив створити дорогоцінні спогади з новонародженою донькою, відтворивши найвідоміші картини в історії.
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Дівчинка Летісія вже у 18 днів стала маленькою версією трьох знакових жінок, а саме:
- Дівчина з перловою сережкою Йоханнеса Вермеєра – 1665 рік.
- Мона Ліза Леонардо да Вінчі – 1503 рік.
- Автопортрет Фріди Кало, присвячений доктору Елоессеру – 1940 рік.
"Я хотів зробити різні фотографії своєї новонародженої доньки, натхненний творами мистецтва, які ми з дружиною любимо. Фотографії були дуже популярні в мережі і стали рекламою фотостудії, яка спеціалізується на світлинах новонароджених. Вони завоювали нагороди в Азії, Європі та США",– повідомив Лукас де Оуро.
Дивіться фото, які зробив Лукас де Оуро:
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