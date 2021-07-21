Убеждал, что "друг отца": как девочка спасла ребенка от похищения сразу возле школы

Отец 15-летней девочки, которого зовут Рик Карлайл, призвал родителей быть внимательнее к детям. Все потому, что его дочь случайно спасла ребенка, которого хотел похитить неизвестный мужчина сразу возле школы.

Когда Эмма возвращалась из школы домой, ее внимание привлек незнакомый мужчина, что разговаривал с 11-летней девочкой.

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"Мужчина протянул ей руку, утверждая, что он один из друзей отца. Моя дочь сразу заметила, что девочка выглядит встревоженной и, кажется, не знает этого человека", — рассказал Год.

Из истории, которую Эмма рассказала отцу, незнакомец пытался еще больше запутать ребенка, когда заметил, что она стала тянуться за телефоном.

Он говорил ей: "Я друг твоего отца, разве ты меня не помнишь? Я был в вашем доме раньше. Нет, тебе не нужно никому звонить, ты знаешь, кто я, я друг твоего отца",

– вспомнила Эмма.

Все это время Эмма была рядом, поэтому когда девочка таки пошла с незнакомым мужчиной, подросток побежала за ними. Пытаясь помочь, она позвала девочку по имени, которое придумала, чем заставила незнакомца нервничать.

"Бетани, папа скоро будет дома после полицейской тренировки", — сказала Эмма и пошла в сторону девочки. Только после этого мужчина убежал.

Эмма отметила, что девочка была очень напугана, поэтому она провела ее домой, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.

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Рик сообщил об инциденте в полицию и написал о случае в социальных сетях, чтобы предупредить других родителей.