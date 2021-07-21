Коли Емма поверталася зі школи додому, її увагу привернув незнайомий чоловік, що розмовляв з 11-річній дівчинкою.

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"Чоловік простягнув їй руку, стверджуючи, що він один з друзів тата. Моя донька відразу помітила, що дівчинка виглядає стривоженою й, здається, не знає цього чоловіка", – розповів Рік.

З історії, яку Емма розповіла батькові, незнайомець намагався ще більше заплутати дитинну, коли помітив, що вона почала тягнутися за телефоном.

Він говорив їй: "Я друг твого батька, хіба ти мене не пам'ятаєш? Я був у вашому будинку раніше. Ні, тобі не потрібно нікому дзвонити, ти знаєш, хто я, я приятель твого батька",

– пригадала Емма.

Весь цей час Емма була поруч, тому коли дівчинка таки пішла з незнайомим чоловіком, підліток побігла за ними. Намагаючись допомогти, вона покликала дівчинку на ім'я, яке вигадала, чим змусила незнайомця нервувати.

"Бетані, тато скоро буде вдома після поліцейського тренування", – вигукнула Емма й пішла в сторону дівчинки. Тільки після цього чоловік втік.

Емма зазначила, що дівчинка була дуже налякана, тому вона провела її до дому, аби переконатися, що з дитиною все гаразд.

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Рік повідомив про інцидент в поліцію й написав про випадок у соціальних мережах, аби попередити інших батьків.