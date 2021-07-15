По словам родителей, у дочери есть психологические проблемы. Кроме этого, в 2020 году девочка бросила школу, поэтому постоянно сидит в своей комнате и никуда не хочет выходить.

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Взрослые решили, что лучшим решением будет отвезти дочь на необитаемый остров. Для проведения так называемых "умственных упражнений в экстремальных условиях" за ее "непокорность".

Уже через 2 дня пребывания на острове девочка попросила помощи у рыбаков. Утверждая, что больше не выдерживает.

Они заставили меня жить на необитаемом острове. У меня есть только вода и печенье в пакете. Я не могу разжечь костер,

– отметила девочка.

Однако родители не хотели забирать ребенка из острова. Они считали, что достаточно того, что дочь перед тем проконсультировал эксперт по выживанию. После этого рыбаки обратились в полицию.

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Впоследствии семья заявила, что поездка на остров является частью "опыта игры на выживание", которую предложил психолог девочки.