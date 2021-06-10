Спочатку родина ходила по родичах, адже будинок згорів повністю та не підлягав ремонту. Згодом сім'я з 7 дітьми опинилася на вулиці, через що рідний батько та прийомна мати змушували Софію просити милостиню.

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Проте дівчинку та ще 2 братів з вокзалу забрали працівники поліції та поселили в дитячий будинок. Мама братиків і сестрички не рідна для дівчинки, тому хлопчиків забрали, а старшу дівчинку залишили у дитбудинку. Соціальні працівники звернулися до суду, щоб у батька Софії забрати права на дитину.

Дівчинка запевняла, що її рідна мати померла. Проте, як з'ясувала Служба у справах дітей, жінка цілком жива, здорова та живе з іншою родиною в Вінниці. Вона передала нотаріально завірене прохання позбавити її прав на дитину, бо забирати доньку їй нікуди.

"Ми готували позов до суду в інтересах дитини, адже якщо вона повернеться на вулицю – це її погубить. Батько навіть не намагався влаштувати її в школу, тому вже порушив право дитини на отримання освіти. Я вважаю, що для неї краще бути в дитбудинку. Ви подивіться, яка вона була, а яка стала – має гарний вигляд, вільно говорить", – повідомила начальниця служби у справах дітей Рахівської райдержадміністрації Олена Кокіш.

Як Софія врятувала братів та сестер

У 2018 році розгорілася пожежа у невеликому будинку на краю села Кобилецька Поляна, що на Закарпатті. Тоді Софія врятувала зведених братів і сестер, молодшому з яких було всього 2 роки. Дівчинка розповідала, що вогонь відрізав шлях до виходу, тому вона виносила дітей по одному на руках через вікно. Батьків тоді дома не було, адже вони поїхали до районної лікарні з молодшою дитиною.



Нагородження Софії Рознійчук / Фото Фейсбук

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