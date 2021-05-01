Когда папа спросил у Лилит, хотела бы она самостоятельно делать татуировки, девочка дала утвердительный ответ. Тогда Джозеф начал брать ее с собой на работу.

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Лилит проводила все выходные и школьные каникулы вместе с отцом в тату-салоне, наблюдая за его работой. Уже через полгода она была готова самостоятельно сделать свою первую татуировку.

Один из близких друзей Джозеф позволил Лилит нарисовать на своем теле персонажа из мультфильма. Девочка очень нервничала, поэтому ей понадобилось более 90 минут, чтобы закончить рисунок. Однако в результате она выполнила работу великолепно.



Лилит Сиоу / Фото CatDumb

Девочка уже успела сделала несколько десятков татуировок, и продолжает изучать это искусство, помогая отцу. В будущем она планирует стать полноправным мастером и возможно сменить отца, став владелицей тату-салона.

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