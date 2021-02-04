На всех языках мира мамы меняют тембр голоса, когда общаются со своим малышом. Соответствующие выводы сделала команда ученых из Принстонской детской лаборатории.

Источник: Current Biology

Автором исследования была Элис Пьяцца, которая вместе с коллегами наблюдала за общением 24 мам с малышами. Из них только половина женщин говорила по-английски. Остальные участницы говорили на 9 языках, включая русский, польский, французский и китайский.

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Ученые изучали взаимодействие пары "мама и ребенок", используя специальное устройство, которое классифицирует различные тембры голоса. По этому легко можно было определить с кем она общается: со своим малышом или с другим человеком.

Изменение тембра обнаружили у 12 женщин, говорящих на разных языках, в том числе на иврите, мандаринском и кантонском диалекте китайского языка.

Существует масштабное исследование, которое показывает, что дети лучше учатся через "детский" язык (сюсюканье), чем через взрослый. Так они лучше разделяют слова на слоги и лучше их осваивают. Вероятно, это связано с этими тембровыми особенностями,

– сообщила Элис Пьяцца.

Согласно этому исследованию можно сделать вывод что "речь мамочек" универсальная и влияет на взаимодействие между родителями и детьми.

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К тому же врачи уже давно знают, что дети инстинктивно реагируют на голос матери. Ее разговоры и пение помогают успокоить малыша.