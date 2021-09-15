Причины появления детских страхов

По мнению доктора Комаровского, детские страхи во многом зависят от общей психологической атмосферы в семье и здравого смысла родителей. Самой очевидной причиной их возникновения является травмирующая ситуация. Например, если ребенка укусила собака, то в будущем он может бояться собак. Или, если родители запугивают малыша различными сказочными персонажами, ребенок может начать бояться оставаться в одиночестве или в темноте.

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Зачастую основой для формирования страхов служит общая тревожность ближайшего окружения. Например, чрезмерно эмоциональное обсуждение родителями различных происшествий и стихийных бедствий, акцентирование внимания ребенка на том, что опасность может подстерегать на каждом шагу.

Вот не столь очевидные причины, которые могут стать основой для появления детских страхов:

Гиперопека . Дети, особенно живущие в мегаполисах, часто подвержены чрезмерной опеке родителей и постоянно слышат, что на каждом углу их ждет опасность. В итоге малыши растут неуверенными в себе и боязливыми. Да и сама по себе жизнь в большом городе наполнена стрессами, очень интенсивна, что делает детскую психику более уязвимой.

. Дети, особенно живущие в мегаполисах, часто подвержены чрезмерной опеке родителей и постоянно слышат, что на каждом углу их ждет опасность. В итоге малыши растут неуверенными в себе и боязливыми. Да и сама по себе жизнь в большом городе наполнена стрессами, очень интенсивна, что делает детскую психику более уязвимой. Недостаток внимания родителей . По причине чрезмерной загруженности взрослых, их общение с детьми сильно ограничено во времени. Когда нарушена привязанность, отсутствуют гармоничные отношения между мамой и ребенком, это может служить катализатором детских страхов.

. По причине чрезмерной загруженности взрослых, их общение с детьми сильно ограничено во времени. Когда нарушена привязанность, отсутствуют гармоничные отношения между мамой и ребенком, это может служить катализатором детских страхов. Конфликты и агрессия в семье . Часто дети чувствуют вину за ссоры родителей, считая себя их причиной. Отсутствие взаимопонимания в семье и поддержки становятся причиной хронической тревоги. Из-за ситуаций, когда родители (особенно мать) доминируют, наказывают и властвуют, у малыша теряется базовое доверие к миру, ощущение безопасности. В итоге ребенок находится в постоянном ожидании беды, это формирует проявление страхов.

. Часто дети чувствуют вину за ссоры родителей, считая себя их причиной. Отсутствие взаимопонимания в семье и поддержки становятся причиной хронической тревоги. Из-за ситуаций, когда родители (особенно мать) доминируют, наказывают и властвуют, у малыша теряется базовое доверие к миру, ощущение безопасности. В итоге ребенок находится в постоянном ожидании беды, это формирует проявление страхов. Фильмы, компьютерные игры, видеоролики . Не зря видео имеют возрастные ограничения, дети не могут в силу возраста критически посмотреть на происходящее в сюжете и могут начать бояться повторения подобного рода ситуаций в реальной жизни. На замену живому общению приходят компьютерные игры и ТВ-передачи. Поэтому столь важно общаться с ребенком, играть вместе с ним и гулять, а также обсуждать значимые моменты.

. Не зря видео имеют возрастные ограничения, дети не могут в силу возраста критически посмотреть на происходящее в сюжете и могут начать бояться повторения подобного рода ситуаций в реальной жизни. На замену живому общению приходят компьютерные игры и ТВ-передачи. Поэтому столь важно общаться с ребенком, играть вместе с ним и гулять, а также обсуждать значимые моменты. Наличие у ребенка психологических и психических расстройств. Страх, который не свойственен для возраста ребенка, порой является признаком невроза. Заниматься лечением должны медицинские работники.

Классификация детских страхов

Принято выделять 3 вида детских страхов:

Навязчивые страхи . Они возникают у ребенка при определенных обстоятельствах, вызывающих у него панику. К примеру, страх высоты, толпы, открытых пространств и др.

. Они возникают у ребенка при определенных обстоятельствах, вызывающих у него панику. К примеру, страх высоты, толпы, открытых пространств и др. Бредовые страхи . Они могут указывать на наличие проблем в психике. Их причину объяснить логически невозможно. Например, малыш боится играть с конкретной игрушкой, открывать зонт, надевать определенную одежду и др.

. Они могут указывать на наличие проблем в психике. Их причину объяснить логически невозможно. Например, малыш боится играть с конкретной игрушкой, открывать зонт, надевать определенную одежду и др. Сверхценные страхи. Они являются продукцией фантазии. Это самые распространенные детские страхи, которые изначально соотносятся с определенной жизненной ситуацией, а затем становятся навязчивыми. Например, страх темноты, которая в фантазии малыша "полна страшных чудовищ".

Чего боятся дети в разном возрасте

Психологи выделяют детские страхи по возрастам. В определенном возрастном периоде тот или иной страх считают нормой, со временем он исчезает при условии нормального развития ребенка.

Возраст Что вызывает страх 0 – 6 месяцев неожиданные громкие звуки и резкие движения; отсутствие матери или резкие перемены в ее настроении; 7 – 12 месяцев громкие звуки; высота; незнакомые люди; переодевания; резкая смена обстановки; отверстие стока в ванной/бассейне; 1 – 2 года громкие звуки; незнакомцы; разлука с родителями; отверстие стока ванны/бассейна; засыпание и пробуждение; возможная травма; 2 – 2,5 года потеря родителей, особенно в случае эмоционального непринятия с их стороны; перемены в окружающей обстановке; громкие звуки; незнакомые дети примерно того же возраста; ударные звуки; проявления стихии – гром, молния, ливень; 2 – 3 года большие, непонятные объекты, которые по мнению ребенка "несут в себе угрозу" (стиральная машина и др.); изменение жизненного уклада и месторасположения привычных объектов; экстренные события (смерть, развод и т.д.); 3 – 5 лет пожар; смерть (примерно в этом возрасте у детей впервые приходит понимание того, что жизнь конечна); змеи; кошмары; нападения грабителей; стихийные бедствия; болезни и операции; 6 – 7 лет возможность не оправдать надежды родителей в учебе (преимущественно все, связанное со школой); сказочные персонажи (ведьмы, призраки); вероятность потеряться или потерять маму, папу; одиночество; физическое насилие; 7 – 8 лет темные места (например, подвал), опоздание в школу; катастрофы; утрата внимания, любви окружающих; исключение из школьной, домашней жизни; физическое наказание; отсутствие принятия в образовательном учреждении; 8 – 9 лет физическое насилие, несостоятельность в играх/обучении; уличение во лжи/нежелательном поведении; возможные ссоры с родителями, их потеря; 9 – 11 років невозможность достигнуть успеха в школе/спорте; болезни; некоторые животные; высота, кружение (например, некоторые карусели); люди, которые несут в себе угрозу (наркоманы, пьяницы и др.); 11 – 13 лет поражения; необычные собственные поступки; болезни; собственная внешность и привлекательность; смерть; сексуальное насилие; критика взрослых; собственная несостоятельность; потеря вещей.

Ряд специалистов полагает, что с чувством страха ребенок сталкивается еще во внутриутробном развитии. Например, когда мама, будучи беременной, испытывает сильное беспокойство, то выделяемая порция гормонов попадает через плаценту к ребенку. В итоге малыш может проявлять сильное двигательное беспокойство – толкаться, пинаться. Это его первая реакция на страх.

Как узнать, что ребенок чего-то боится

Узнать про детский страх просто. Достаточно доверительной беседы с ребенком. В трехлетнем возрасте малыша можно мягко и неторопливо спрашивать боится ли он конкретных вещей. При этом важно не заострять внимания на каких-то из них, чтобы избежать фиксации и внушения. Во время разговора подбадривайте и хвалите ребенка. При обнаружении страха важно реагировать спокойно и уверенно, поскольку малыш считывает ваше эмоциональное состояние. Если детский страх пугает взрослого, то ребенок может начать переживать еще сильнее.

В более раннем возрасте понять, что ребенок чего-то боится можно по его беспокойному и тревожному поведению, капризам, истерикам. Иногда боязнь чего-либо может выражаться не в повышенном двигательном беспокойстве, а, наоборот – в замирании.

Если самостоятельно разобраться не получается, то можно обратиться к психологу, чтобы он провел диагностику детских страхов.

Как бороться с детскими страхами

Когда боязнь уже известна, необходима коррекция детских страхов, упражнения должны подбираться индивидуально. Вот самые действенные методы:

Разговор . Пусть ребенок опишет вам свой страх, расскажет, на что он похож, поделится своими чувствами, объяснит, в каких ситуациях ему страшно. Спросите малыша, чтобы ему хотелось сделать с этим страхом (например, запереть в башне и др.). Рассказывайте о своих страхах и о том, как вы смогли их преодолеть. Если малыш не хочет отвечать, спросите, чего боится его игрушка.

. Пусть ребенок опишет вам свой страх, расскажет, на что он похож, поделится своими чувствами, объяснит, в каких ситуациях ему страшно. Спросите малыша, чтобы ему хотелось сделать с этим страхом (например, запереть в башне и др.). Рассказывайте о своих страхах и о том, как вы смогли их преодолеть. Если малыш не хочет отвечать, спросите, чего боится его игрушка. Арт-терапия . Можно нарисовать с ребенком его страх, одновременно беседуя и предлагая решения. В конце стоит залить водой/сжечь страх вместе с рисунком. Это необходимо провести в виде некоего ритуала, подбадривая ребенка за смелость, за то, как здорово он расправился со страхом. Другой вариант – слепить страх из пластилина и изменить в нем что-то, сделав страх смешным.

. Можно нарисовать с ребенком его страх, одновременно беседуя и предлагая решения. В конце стоит залить водой/сжечь страх вместе с рисунком. Это необходимо провести в виде некоего ритуала, подбадривая ребенка за смелость, за то, как здорово он расправился со страхом. Другой вариант – слепить страх из пластилина и изменить в нем что-то, сделав страх смешным. Сказкотерапия . Сочините с ребенком сказку про его страх, которая заканчивается победой главного героя. Читайте малышу сказки, где главный герой смело побеждает свои страхи, а затем обсуждайте их.

. Сочините с ребенком сказку про его страх, которая заканчивается победой главного героя. Читайте малышу сказки, где главный герой смело побеждает свои страхи, а затем обсуждайте их. Песок . Если есть песочный стол, предложите ребенку порисовать на нем. Такие игры успокаивают детей и укрепляют нервную систему.

. Если есть песочный стол, предложите ребенку порисовать на нем. Такие игры успокаивают детей и укрепляют нервную систему. Игрушки. Проиграйте с ребенком его момент встречи с тем или иным страхом. Пусть он выберет игрушку, которая больше всего напоминает его страх и поиграет "за" него. Так он примет на себя несвойственную роль, проработает свою боязнь и победит ее.

Одновременно стоит отфильтровать мультфильмы, которые смотрит ребенок, сократить время их просмотра. Важно не обсуждать в его присутствии кровопролитные новости, не допускать ссор, больше времени проводить с ним.

Если же решить проблему не удается, то стоит отвести ребенка к детскому психологу. Помните: страхи присущи всем, их не стоит бояться. Следует научиться принимать ребенка со всеми его тревогами. Ведь если рядом с ним будет уверенный и принимающий родитель, то преодоление страха – лишь дело времени.