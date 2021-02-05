Состояние детской тревожности еще до конца не изучено, поэтому многие не знают как с ним правильно справляться. Для комплексного решения проблемы, конечно же, необходимо обратиться за помощью к специалисту, который поможет найти оптимальный выход из ситуации.

Источник: Мой ребенок

Тревожность проявляется в повышенной склонности человека испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, даже относительно незначительного повода.

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Когда в кабинете с психологом дети объясняют, где испытывают тревожность, то можно услышать ответы: "в животе", "в голове", "в груди", "в ногах". Тревога ощущается как нечто большое, непонятное, неизвестно откуда берется и как с этим справиться.

Обычный сценарий: направить эту энергию тревоги на себя, из-за чего возникает аутоагрессия. Если же на других – агрессия в классе.

Аутоагрессия – активность, нацеленная (сознательно или бессознательно) на причинение себе вреда в физической и психической сферах.

Чтобы справиться с чем-то, ребенку нужно получить этот новый опыт. Буквально, почувствовать, как это – быть тем, кто справляется с чем-то сложным. В этом может помочь любой спорт. Главное, чтобы нравилось и приносило удовольствие.



Занятия спортом / Фото Mom Loves Best

Бывает, что в школе учитель делает акцент на конкуренции между учениками, внося элемент соревнования. Это может влиять на самооценку ребенка, возможность нормально и безопасно дружить, на то, что тревожность от этого никуда не девается.

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В таком случае лучше рассмотреть спорт без элемента соперничества. Такой, чтобы в нем были пусть небольшие, но систематические, ощутимые личные достижения. Они будут заметны, они будут честными, настоящими и ребенок сможет присвоить их себе и опираться на них.