Стан дитячої тривожності ще до кінця не вивчений, тому багато хто не знає як з ним правильно справлятися. Для комплексного вирішення проблеми, звичайно ж, необхідно звернутися за допомогою до фахівця, який допоможе знайти оптимальний вихід з ситуації.

Джерело: Мой ребенок

Тривожність проявляється у підвищеній схильності людини відчувати занепокоєння у різноманітних життєвих ситуаціях, навіть стосовно незначних приводів.

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Коли в кабінеті з психологом діти пояснюють, де відчувають тривожність, то можна почути відповіді: "в животі", "в голові", "в грудях", "в ногах". Тривога відчувається як щось велике, незрозуміле, невідомо звідки береться та як з цим впоратися.

Звичайний сценарій: спрямувати цю енергію тривоги на себе, через що виникає аутоагресія. Якщо ж на інших – агресія в класі.

Аутоагресія – активність, націлена (свідомо чи несвідомо) на заподіяння собі шкоди у фізичній і психічній сферах.

Щоб впоратися з чимось, дитині потрібно отримати цей новий досвід. Буквально, відчути, як це – бути тим, хто справляється з чимось складним. В цьому може допомогти будь-який спорт. Головне, щоб подобалося та приносило насолоду.



Заняття спортом / Фото Mom Loves Best

Буває, що в школі вчитель робить акцент на конкуренції між учнями, вносячи елемент змагання. Це може впливати на самооцінку дитини, на можливість нормально і безпечно дружити, на те, що тривожність від цього нікуди не дівається.

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В такому випадку краще розглянути спорт без елемента суперництва. Такий, щоб в ньому були нехай невеликі, але систематичні, відчутні особисті досягнення. Вони будуть помітні, вони будуть чесними, справжніми та дитина зможе привласнити їх собі та спиратися на них.