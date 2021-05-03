Детская фотосессия получила название "Pucker", что означает "Кислая мина" или "Морщиться". В нее вошла серия кадров с забавной и одновременно очаровательной реакцией детей на первый в их жизни лимон.

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Все дети реагировали по-разному. Кто-то с удивлением, кто-то с интересом, а некоторые – с отвращением. Маленькие детки поразили огромным спектром эмоций и своей мимикой. В социальных сетях люди активно комментировали и распространяли фото.

Смотрите кадры из фотопроекта Дэвида Уайли и Эйприл Макиборка: