Дитяча фотосесія отримала назву "Pucker", що означає "Кисла міна" або "Морщитися". До неї увійшла серія кадрів із кумедною та водночас чарівною реакцією малюків на перший в їх житті лимон.

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Усі діти реагували по різному. Хтось з подивом, хтось цікавістю, а дехто – з огидою. Маленькі дітки вразили величезним спектром емоцій та своєю мімікою. У соціальних мережах люди активно коментували та поширювали фото.

Дивіться кадри з фотопроєкту Девіда Уайла та Ейпріл Макіборка: