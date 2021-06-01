Традиция празднования Международного дня защиты детей 1 июня появилась в ноябре 1949 года благодаря инициативе Международной демократической федерации женщин в Париже. ООН поддержала инициативу и выделила специальную структуру по защите прав и интересов детей – ЮНИСЕФ.

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Цель – ежегодно привлекать внимание к тому, что ребенок нуждается в опеке и поддержке взрослых. А также, что только благодаря правильному воспитанию и донесению к ребенку информации о его правах и обязанностях, общество сможет воспитать сознательных детей, которые в будущем станут сознательными взрослыми.

Впервые отмечать Международный день защиты детей начали 1 июня 1950. Для детей – это праздник радости и веселья. Но главная миссия – призвать государства со всего мира, родителей, учителей, международные, правительственные и неправительственные организации защищать права и свободы детей.



День защиты детей / Фото Webster United Methodist

В Украине этот день отмечается с 1998 года. В 1991 году государство присоединилось к Конвенции ООН о правах ребенка, согласно которой каждое государство обязано уважать и поощрять право ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой жизни, обеспечить ему полноценный досуг и отдых.

Самая острая проблема, с которой может столкнуться ребенок, – это насилие. Порой родители отворачиваются от него. Надеются, что это никогда не случится с их ребенком, считают, что правильно воспитывают его, а округ только добрые и справедливые люди.

Однако статистика показывает, что от насилия может пострадать как ребенок, который имеет все базовые блага, так и дети из неблагополучных семей.

• Разговаривайте с ребенком

Взрослые, которые постоянно разговаривают с ребенком, преимущественно знают картину его жизни – что происходит в саду, школе, кто является друзьями, а кто врагами. Позволяйте много говорить именно ребенку, не рассказывайте вместо него, только спрашивая "да" или "нет".

Если ежедневная загруженность дня не позволяет уделять время разговорам, особенно с детьми старшего возраста, воспользуйтесь современными цифровыми возможностями – семейный чат, переписка в социальных сетях. Контролировать каждый шаг не стоит, но знать, как проводит день ребенок – обязанность взрослых.

• Доверяйте ребенку

Ребенок должен знать, что взрослые ему доверяют, и что он может делать то же самое. Построить такие отношения могут не слова, а действия. Например, демонстрируйте на примерах, что умеете хранить тайны, не будете скандалить по пустякам, а просто укажете, как было бы сделать лучше.



Доверяйте ребенку / Фото Main Line Parent

"Даже если вы заметили обман ребенка, не спешите его наказывать и осуждать. Прежде всего стоит подумать над причинами обмана, а они всегда есть. Например, ребенок боится наказания, поэтому не говорит правду, ему стыдно признать свои ошибки, или не хочет вас огорчать. Понимая чувства ребенка вам будет легче наладить с ним доверительный контакт, успокоить и помочь раскрыться вам", – отметила детская и семейная психологиня Антонина Оксанич.

• Не украшайте проблемы "бантиками"

Честно рассказывайте детям о сложных ситуаций, которые могут с ними случиться. Ребенок должен отличать стандартную ситуацию от критической и точно понимать, что с ним случилась проблема. Это касается и проблемы насилия над детьми.

Не носите ребенку "розовые очки". Не всегда навредить может незнакомец, но и человек из близкого круга. Обычно такие люди входят в доверие и систематически "подготавливают".

• Границы тела ребенка

Говорите с ребенком также и о сексуальном насилии. С детьми старшего возраста о проблеме можно говорить прямо, рассказывать на примерах, обсуждать, можно ли было этого избежать.

Дети младшего возраста четко должны владеть информацией о границах тела. Для этого используйте правило "Здесь меня не прикасайся": никто не имеет права касаться ребенка в тех местах, что обычно закрыты нижним бельем.

• Шантаж ребенка

Расскажите ребенку и о том, что их могут начать шантажировать. Он должен знать то, что причиняет ему обиду, и покрывается словами "никому не рассказывай" нужно немедленно разоблачить – рассказать родителям, учителям, взрослому, которому доверяют.

Ребенок должен знать, что взрослый поможет прекратить шантаж и поддержать. Объясните, что, чем дальше идет замалчивание проблемы, тем глубже она ранит.



Шантаж ребенка / Фото Covenant Eyes

• Насилие через экран

Отсутствие информационной гигиены – проблема не только Украины. Дети склонны не выделять контент и, как следствие, могут стать жертвами насилия через экран. Проводите некоторое время в интернете вместе, просматривайте совместно сайты покупок, качайте вместе игры, рассматривайте новые игрушки или гаджеты.

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• Любую проблему можно решить

Эту фразу повторяйте ребенку ежедневно, несколько раз в день, как мантру. Чем чаще ребенок будет слышать, что "любую проблему можно решить", тем меньше вероятность, что он найдет в своей голове проблему, которую решить нельзя.

Если проблема уже произошла, ее нужно принять, как можно быстрее сообщить взрослым о ее существовании, найти решение и забыть о проблеме. Это также стоит говорить ребенку. Так он будет знать не только стандартную заученную фразу, но и четкий алгоритм действия.